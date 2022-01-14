Tüm seçim kurulları değişiyor

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Görev süreleri dolan il ve ilçe seçim kurullarında yeni üyeler yer alacak. Genel seçime, yeni il ve ilçe kurul başkanlarıyla gidilecek. 81 ilde en kıdemli üç hâkim görev alacak. İlin en kıdemlisi başkan, diğer iki hâkim ise kurul üyesi olacak. Seçimlerde önemli görev düşen kurulların yapısı partileri yakından ilgilendiriyor. Bu kurullara gözlemci gönderen partilerin ise oy hakkı bulunmuyor.

İKİ MEMUR KURAYLA SEÇİLECEK

İlçe seçim kurullarında ise en kıdemli hâkim başkan olacak. 10 yıldır görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyesi seçilecek. Ayrıca en çok oy alan 4 siyasi partinin temsilcileri de kurulda yer alacak. 7 kişilik kurul yeniden oluşacak. Buradaki siyasi parti temsilcilerinin oy hakkı bulunuyor. 25 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede seçim kurulları yenilenecek. Bazı büyük ilçelerde birden fazla seçim kurulu bulunuyor.

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PARTİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Siyasi partiler, seçim kurulu temsilcilerini belirlemek ve göreve hazırlamak için çalışma başlattı. İktidar partisinde il ve ilçe seçim başkanlarıyla yeni dönem değerlendirmesi yapıldı. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, yeni görev alan il seçim işleri başkanlarını motive etmek için toplantı düzenledi.