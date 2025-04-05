Tüm özel çocuklara ‘beyaz gölge’

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4 Ocak 2020’de aldığı kararla; tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin akademik, sosyal ve öz bakım becerilerine destek olunması adına okullarda ‘kolaylaştırıcı kişi’ yani gölge öğretmen bulundurulmasına izin verildi. Bu kararın detayında yer alan ‘otizm spektrum bozukluğu’ ifadesi, söz konusu hizmetten diğer özel gereksinimli çocukların yararlanmasını engelliyordu. Uygulamada görev alacak gölge öğretmenlerin ücretleri daha önce de olduğu gibi yine özel gereksinimli öğrencinin ailesi tarafından ödenecek.

KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar uygulamanın detayları hakkında şunları söyledi: “‘Kolaylaştırıcı kişi’ uygulaması bütün kaynaştırma öğrencilerimizin istifadesine sunulan bir şekilde genişletilmiş oldu. Biz bu değişikliği yaklaşık 1 yıldır tasarlıyoruz. Bakanımız Yusuf Tekin’in desteği ve oluru ile çıkan bu kapsam genişletme kararının kanunda da yerinin olmasını arzu ediyoruz. İlgili kanun değişikliği taslağını sunduk. Kısa sürede Meclis’in gündemine geleceğini umuyoruz. Mevzuat değişikliğiyle yasal dayanağı da olacak.

Haberin Devamı

SINIF DIŞINDA GÖREV...

Otizmli kaynaştırma öğrencileri için bu uygulama sağlanırken kapsamın genişlemesiyle sayısal büyüme de olacak. Bizim kaynaştırma öğrencisi sayımız 405 bin. Kaç kişinin talebi olacağını başlangıçta tahmin etmek zor. Tamamını bırakın, 4’te 1’i için 100 bin kişilik talep oluşsa, bu 100 bin kişiyi matematiksel büyüklüğü nedeniyle sınıflara sokamayız. Büyük bir rakamla karşılaşacağımız için sürecin yönetilmesi zorlaşacaktır. O yüzden sınıf dışı olarak kararlaştırdık. Ancak bu karar uygulamada, çocuğun ihtiyacına göre okul yönetiminin izni ile belirli oranda esnetilecektir. Başlangıçta sınıfın içinde olmaması daha uygun bir seçenek ancak ‘kesinlikle yasak’ diye bir durumdan bahsetmiyorum.”

FORMASYON GEREKİYOR

“Çocuklarımızın ehil kişiler tarafından desteklenmesi amacıyla eğitim fakültesi mezunları başta olmak üzere eğitimcilik formasyonu almış kişiler ‘kolaylaştırıcı kişi’ olabilecek. Çocuğun özel durumuna göre anne, baba, kardeş gibi akrabaları da yakınında bulunabilecek. Akrabalar söz konusu olunca bir diploma aranmayacak.”

Haberin Devamı

‘SINIFA DA GİREBİLMELİ’

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, avukat Cansu Korkmaz: “MEB’in kapsamı genişleten son kararının önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz. ‘Kolaylaştırıcı kişi’nin sınıf içinde de önemli görevleri oluyor. Kararın ‘sınıf içi ve dışı’ olarak düzenlenmesi yönünde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vereceğiz.”