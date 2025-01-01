Tüm okulların birincisi Elif hoca genç beyinleri ‘evde’ tutuyor

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İkisi de tıp profesörü olan Ali Rıza ve Zümrüt Uysal’ın kızı olan Elif Uysal, önce Ankara Namık Kemal İlkokulunu, daha sonra TED Ankara Koleji’nde ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdi. 1993 yılındaki üniversite sınavında Türkiye birincisi olarak ODTÜ’ye girdi. Burada elektrik elektronik mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra yüksek lisans için tam burslu kabul aldığı Massachusetts Institute of Technology’yi de (MIT) 5.0 ortalamayla tamamladı. Doktora için bu kez Stanford’a gitti ve burada da birinciliği kimseye kaptırmadı.

‘DÖNME YAZIK OLUR’ DEDİLER

2003-2006 arası MIT ve Ohio State üniversitelerinde olasılık teorisi dersleri veren Prof. Dr. Uysal, 2006’da Türkiye’ye dönmek istediğinde o dönem MIT’den hocası olan ve bugün Princeton Üniversitesi Mühendislik Dekanı olarak görev yapan Andrea J. Goldsmith, ona “Akademik olarak intihar ediyorsun” dedi. Ama Uysal ülkesine borcu olduğunu düşünüyor ve bu borcu ödemek istiyordu. Bugün ODTÜ’de uzayda iletişim için çalışmalar yapan Prof. Dr. Uysal, başarı öyküsünü ve gençlere önerilerini şöyle anlattı:

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‘BEN ZOR OLANI SEÇTİM’

“Ülkeme duyduğum manevi sorumluluk nedeniyle zaten dönmek üzere gitmiştim. Bu ülkeyi kuranlara, Atatürk’e borçlu olduğumu düşündüm. Kolay olan ABD’de devam etmekti. Zor olan ise aynı başarıları Türkiye’de göstermekti. Doktoradan sonra endüstrinin değil bilimin sınırlarını genişletmek istedim. ODTÜ’de öğrencilerimin dünya çapında dersler almasına odaklandım. Beyin göçü gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bugün gençlerin farklı bakış açıları olabilir. Maddiyatı önemsiyor olabilirler. Ancak gitmeyip kalmak isteyen çok parlak gencimiz var. Ben onlara burada nitelikli ve tatmin duygusu yaşayabilecekleri iş alanı yaratmaya çalışıyorum. Bilimsel çıktıları zamanında dünya çapında yenilikçi ürünlere dönüştürmek için Freshdata Teknoloji firmasını kurdum. Global bir firma olup gençlere yurtdışına çıkmadan yüksek teknoloji çalışabilecekleri dünya çapında fark yaratacak alanı açmak istiyorum.”

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6G VE UZAYDA HABERLEŞME

6G ve derin uzayda haberleşme ağı konularında çalışan ve 2024’te AB’nin verdiği ‘Nobel öncesi ödül’ olarak görülen ERC Advanced Grant’i kazanan Elif Hoca, “20 yıllık akademik çalışmaların ardından şimdi teknoloji geliştiriyorum. Yapay zekânın bizim organik zekâmızı geçeceği bence net. Yeterince enerji olursa yapay zekâ biz ne yapıyorsak onun aynısını hatta daha iyisini yapabilir. İnsanlığın sonunu getirir mi, bunu bilmek ise mümkün değil” diyor.