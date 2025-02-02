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Tüm okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

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#Okul#Öğrenci#Öğretmen
Tüm okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 09:46

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

 

STRES BOZUKLUĞUYLA MÜCADELEDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

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İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, Bakanlık koordinasyonunda olmak üzere zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

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#Okul#Öğrenci#Öğretmen

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