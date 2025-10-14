Tüm okullarda ‘afet’ tatbikatı: Çök kapan tutun

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında ekim, “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirlendi. Dün de bu kapsamda ülke genelinde tüm okullarda eşzamanlı afet farkındalık eğitimi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 milyon öğrencinin devam ettiği İstanbul’da da tüm okullarda tatbikatlar yapıldı. Uygulamayı bu okullardan biri olan Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde takip ettik.

SİRENLER ÇALDI

Sabah saatlerinde öğrenciler sıralarına oturduklarında ilk olarak MEB AKUB birimleri tarafından verilen teorik eğitimi aldılar. Siren sesiyle çök-kapan-tutun pozisyonunu alan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerin yönlendirmesiyle okul bahçesindeki toplanma alanında buluştular. İstanbul’daki tatbikata katılan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür şunları söyledi: “İstanbul’daki 3 milyon öğrenci bu sabah afet farkındalığıyla güne başladı. Tatbikatları çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizdeki afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Ancak bunların eğitimle, bilinçle azaltılması, minimize edilmesi ve ön tedbirlerin alınması mümkün. Afete hazırlık noktasındaki farkındalığı sınıflardan evlere, sokaklara, ülkemizin bütününe yaymak istiyoruz.”

DEPREME YANGINA HAZIRLIK

- İzmir’in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu’nda yapılan tatbikata, okuldaki 610 öğrenci ve 46 öğretmen katıldı. Senaryo gereği okulda alarmın çalmasının ardından öğrenciler sınıflarda “çök-kapan-tutun” hareketini uyguladı. Tatbikatın ardından “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” bilgilendirilmesi yapıldı. Adana’da Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu’nda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi. Aydın’ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen tatbikatta da sirenin çalmasıyla öğrenci ve öğretmenler, “çök-kapan-tutun” yaptı. Deprem sonrası oluşabilecek yangına ilişkin de tatbikat yapıldı. İtfaiye personeli, yangın anında neler yapılacağına ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağına ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

ÖĞRENCİLER FAYDALI BULDU

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de tatbikat sonrası şunları söylediler:

Mehmet Çadır (Hazırlık): Sabah ilk önce bize deprem anında yapmamız gerekenleri anlattılar. Daha sonra siren sesiyle bu öğrendiklerimizi sınıfta uyguladık. Siren sesi bitince toplanma alanında buluştuk. Deprem ülkesi olduğumuz için bence faydalı bir etkinlik oldu.

Kerem Şahin (Hazırlık): Deprem anında ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçlendiğimiz bir etkinlik oldu. Bunun tüm öğrencilere eşzamanlı uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.