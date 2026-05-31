Tüm okullara kamera sistemi geliyor: Öğrenciler ürkütmeden korunacak

İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda polis ve güvenlik personeli ile devriye sayısını artırma, bazı okullara turnike sistemi getirilmesi ve kamerasız okul kalmaması gibi başlıklar üzerinden adımlar atmayı planlıyor. Özellikle silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapan kişilerle ilgili de düzenli olarak psikososyal testi, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçler de hassasiyetle takip edilecek. Bakanlık kaynakları, “Riskin algısı değişiyor. Şimdi okul güvenliği deyince biz dışarıdan bir saldırı gibi değerlendiriyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar hiç tanışmadığı bir tavırla karşı karşıyayız. Silahlı güvenlik konusu hassas bir konu” dedi.







VERİ ENTEGRASYONU

Yeni dönemde ilk atılacak adımların başında, kurumların öğrencilerle ilgili yapılan işlemlerden haberdar olmaları konusunda entegre bir sisteme geçilmesi geliyor. Bu konunun önemine dikkat çeken Bakanlık kaynakları, “Biz bir işlem yapıyoruz, Sağlık Bakanlığı görmüyor. O bir işlem yapıyor, diğeri görmüyor. Mesela çocuğu belki alıyorlar. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmış, sonra anne-baba onayıyla bırakılmış. Şimdi bunu biz görmüyoruz, bilmiyoruz. Çocuk suça bulaştı ve tutuklandı. Okul müdürü bilmiyor. Ya da gözaltına alındı bırakıldı. Bunları bilmiyoruz. Kurumlarla veri entegrasyonu için çalışıyoruz” diye konuştu.

SİBER EKİPLER

İçişleri Bakanlığı tarafından özel olarak kurulan siber ekip de çocuklara yönelik yeni arama metotları geliştiriyor. Buna göre, siber ekip yaş grubu daha düşük olan sohbet uygulamalarına girerek bazı yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak.

SABİT PERSONEL

- Yeni eğitim öğretim döneminde de bakanlık, sabit bir temizlik ve güvenlik personelinin olması üzerinde de duruyor. Kadro ve maliye hesaplaması yapılıyor, rehber öğretmenlerinin sayısının da artırılması planlanıyor. Düzenlemelerin aşama aşama hayata geçirileceğini aktaran bakanlık kaynakları şunları kaydetti: “Eylülde bir paketle geleceğiz. Peyderpey açıklanacak. Güvenli bir okul iklimi diyoruz buna.”