Son dakika haberi: Okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk detayları basın toplantısıyla açıkladı

Koronavirüse karşı alınacak önlemleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de en geniş katılımlı zirveyi düzenledi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16 bakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Erdoğan’ın doktoru Burak Ayçay ile kardiyolog Erhan Saraçoğlu da katıldı. Kritik toplantıda bakanlar kendi alanlarında alınan önlemleri, atılacak adımları ve riskleri içeren sunumlar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 4.5 saatlik koronavirüs zirvesinde alınan kararları basın toplantısında açıkladı. Zirvede ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart’tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edilmesi kararı çıktı.

Kalın, özetle şunları söyledi:

“Kapsamlı bir toplantı yapıldı. Koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve adımlar değerlendirildi. Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı Türkiye olarak etkin ve başarılı mücadele verdik. Sorun küresel ama mücadele ulusal. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizde atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini vatandaşlarımızın dikkate alması, titizlikle uygulaması büyük öneme haizdir.

ÇOCUKLAR EVDE

Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bu tedbirler paketi çerçevesinde bir dizi karar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart tarihi itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Tatil devam ediyor çocuklarımız evlerinde olacak. Ama evden eğitim suretiyle internet ve televizyon kanalları üzerinden evden eğitim alacaklar. O da 1 hafta olarak planlandı.16 Mart’tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu üç haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu YÖK’le koordineli bir şekilde tanzim edilecek.

(Dershaneler) Bu yönde tavsiyemiz onların da okullarla ilgili tehir etme takvimine kendilerini uydurmaları.

PANİĞE KAPILMAYIN

Vatandaşlarımızın yurtdışına çıkışları konusu gündeme alınan başlıklardan bir tanesiydi. Tavsiyemiz fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleridir. Yurtdışından Türkiye’ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak, kendilerini 14 gün tecrit etmeleri karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir.

Salgınla mücadelenin sağlık, eğitim, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz etmektedir. Bu mücadeleyi titiz ve kararlı şekilde yürütmeye devam edeceğiz.”





MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DETAYLARI PAYLAŞTI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıkladığı tatil kararından sonra uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Selçuk şunları kaydetti:

Ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla da model ülke olmaya hazırdır. İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz.

23 Mart’tan itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda

haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarından telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık.

TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf gruplarıyla iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını hatırlatmak isteriz.

ÖĞRETMENLER EVLERİNDE

(Özel okulların durumu) Elbette özel okullarımızdaki öğrencilerimiz de bu durumla birebir karşılaşacaklar.

(Anaokulu ve kreşler) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm anasınıfları ve kreşler için de aynı şey söz konusu.

(Tatilin uzaması ve öğrencilerin sınavları) Emin olun öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.

(Öğretmenlerin durumu) Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz. Evlerinde olmalarını bekliyoruz.

(Pazar günü yapılacak Eğitim Kurumları’na Yönetici Seçme Sınavı) İptal söz konusu değil.”

ÖZEL KREŞLER DE TATİL

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dün gece yaptığı açıklamada “Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir” dedi.



VİRÜS KAPAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Sözcü Kalın, basın toplantısında koronavirüs tespit edilen Türkiye’deki hastanın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Kalın özetle şunları söyledi: “Şu ana kadar tespit edilen tek vaka var. Bu kişinin sağlık durumu iyi. Etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili sorun söz konusu değil. Bu karantinanın da tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz.

İtalya’daki vatandaşlarımızın tahliyesi için planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın orada kendilerini koruma altına almaları son derece önemli... Cumhurbaşkanımızın da yurtdışı programlarını bir müddet erteliyoruz.”

KAMU GÖREVLİLERİNE YURTDIŞI YASAĞI

Öte yandan Resmi Gazete’de dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.