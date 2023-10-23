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Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Ara tatil için seminer kararı

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Ara Tatil
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Ara tatil için seminer kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 16:30

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde:

Değerli meslektaşlarım,
Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık.

İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

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'SEMİNER DÖNEMİNİN ONLİNE YAPILMASINA KARAR VERDİM'

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Ara Tatil

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