Tüm kesimlere yeni anayasa için çağrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin Artvin, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır il kongrelerine canlı yayınla katıldı. Sivil anayasa tartışmaları ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

YENİ BİR SİVİL ANAYASA

“Yeni sivil anayasa ihtiyacımızı tartışmanın vaktinin geldiğini söylemiştik. Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecek. Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak, Türkiye’nin önünde 2053’e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz cumhur ittifakındaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli’nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık.

POLEMİK DEĞİL HİZMET YARIŞI

Böylesine kapsamlı çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Bunu tüm samimiyetle söylüyorum. Siyaseti polemik tuzağı olmaktan çıkarıp hizmet yarışı haline dönüştürmekte, ahlaki ve ilkeli temelini güçlendirmekte kararlıyız. Bunun için iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız. Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirebilmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye’nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görebilmeyi ümit ediyoruz.

HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR

Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir parti olarak böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyarız. Bunun bizim değil milletimizin talebi olduğunu belirtmek isteriz. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisi haline dönüşmesini, ülkemizin elde ettiği kazanımların sürekli ileriye taşınmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene beş adım, on adım gitmekte büyük ve güçlü Türkiye hedefi için ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur ittifakıyla ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelemizde yanımızda yer alacak herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açıktır.”

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI: ‘ÖĞRENCİ MİSİN TERÖRİST Mİ?’

Erdoğan konuşmasında “Siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları, kendi vatanlarına ve halklarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü de CHP’dir” diyerek şöyle devam etti: “Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına baktığınızda terör örgütünün temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, talebe misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke, teröristlerin hâkim olduğu bir ülke olmayacak. Buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim’deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.”

‘LGBT, YOK ÖYLE BİR ŞEY’

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri’ne şöyle seslendi: “Bay Kemal, sen bu yolda devam edeceksen buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek, inlerine girdiysek, bundan sonra da devam edeceğiz. LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP’den beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri, bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir. Gölge etmeseler yeter ona bile razıyız.”