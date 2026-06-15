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Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar

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#Hava Durumu#Şanlıurfa#Sıcak Hava
Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 16:41

Yaz mevsiminin gelmesi ile bazı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Bugün sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

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Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar

Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

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Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar

Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar

 

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#Hava Durumu#Şanlıurfa#Sıcak Hava

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