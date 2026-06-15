Tüm kent kavruldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi... Yaz mevsimine yüksek sıcaklıkla başladılar

AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 16:41
Yaz mevsiminin gelmesi ile bazı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Bugün sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
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Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.