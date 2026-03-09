‘Tüm kadınları tebrik ediyorum’

Haberin Devamı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum.”

EMİNE ERDOĞAN’DAN KADINLARA KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Tarihin sayfaları kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazıldı. Bugün ise bu mücadele sesini daha gür çıkarıyor, bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Kadın güçlü olduğunda aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

