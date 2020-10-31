Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısındaki konuşmasında İzmir depremiyle ilgili bilgiler verdi. Erdoğan, İzmir’de 17 binada arama kurtarma çalışması yapıldığını duyurduğu konuşmasında özetle şunları söyledi: “Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir. AFAD, emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor.

GEREKLİ KAYNAK AKTARILDI

Bakanlarımız koordinasyonu bizzat yerinde sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Binaları hasar gördüğü için, olayın şokundan kurtulamadıkları için henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gerekli kaynak aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır.

AFETLERE KARŞI ÇOK DAHA HAZIRLIKLI

Elazığ ve Malatya depreminin acıları henüz yüreğimizde tazeyken, İzmir’den gelen bu haber, gerçekten bizi derinden üzmüştür. Ülkemizin, en doğusundan en batısına kadar, tehlikeli bir deprem kuşağında yaşadığı gerçeğini her sarsıntıyla bir kez daha hissediyoruz. Afet ve acil durumlara müdahale için uzun süredir üzerinde çalıştığımız planları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokunu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı çok daha hazırlıklı hale getiriyoruz.”

TAKSİM CAMİSİ RAMAZANDA AKM HAZİRANDA AÇILIYOR





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Taksim Meydanı’na giderek inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi inşaatlarını gezip, yetkililerden bilgi aldı. Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM inşaatının da 2021 yılının 6’ncı ayının sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat çalışmalarında gelinen son durum ve açılış tarihleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

GAYRETLERİNİ ORTAYA KOYUYORLAR

“Taksim Camisi’yle alakalı olarak, ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. AKM ile ilgili de, 2021’in 6’ncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım, bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar.”

ELEKTRONİK AKSAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi inşaatlarında inceleme yaptıktan sonra, “Kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Ankara’da aynı şekilde bir gayretimiz var. Belki elektrik -elektronik, bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri 6’ncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz” diye konuştu.