Tüm illerde depremzedeye konut sözü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında dün sabah ilk olarak Bayraklı ilçesinde depremzedeler için inşa edilecek olan Halk Konut Dilber Apartmanı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

BÜTÜN KENTLERDE

“Yüzde 1 kârla depremzedeler konut sahibi olacak. Türkiye’nin bütün illerinde uygulayacağız. Türkiye’nin bütün illerinde, evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Depreme karşı önlem almak, siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Deprem vergilerinin toplanmasının temel nedeni buydu. Depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. Fakat nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik.

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GÜNEŞ BEDAVA

Şanlıurfa’ya gittiğimde ‘Buradaki bütün çiftçiler, elektrik fiyatlarından şikâyet ediyorlar’ dedim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz’ dedi. Allah’ın güneşi bedava. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. Yüzde 1 kârla kamu, özel işbirliğiyle bunu da Türkiye’ye yayacağız. Temel amacımız bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Hiç kimse unutmasın.”

İŞÇİLERDEN GÖSTERİ

Törende Çiğli Belediyesi (ÇİBEL A.Ş.) işçileri, “İşçiler açken başkanlara huzur yok” sloganı atarak, ‘Geçinemiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı. Konuşmaların ardından Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, Karabağlar’da okul temel atma törenine de katıldı.

CAM TAVANI PARÇALAYACAĞIZ

Kılıçdaroğlu Twitter’dan yayımladığı mesajında da iktidarlarında ilk 6 ayda kadınlara yönelik çok kapsamlı reform listeleri olduğunu belirterek “İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan ‘cam tavanı’ kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz”dedi.

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ROMANLARA: YANIMDA OLUN

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Roman Buluşması Programı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, buluşmaya katılanlara şöyle seslendi: “Belki Türkiye’de ilk kez böylesine güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. 58 belediye başkanımız, buraya 58 ayrı bölgeden Roman kardeşlerimizi getirdiler. Romanların hakları uzun süre görmezden gelindi. Bir şeye inanmanızı isterim adalet, hak talebinde bulunan herkesin yanında oldum. Kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Sizden istediğim sandıkta altı okun altına mührü basmanızdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Sizden tek isteğim yanımda olun ve birlikte yürüyelim. Birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım.”

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KILIÇDAROĞLU’NA SADAT REKLAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam TV100’de Uğur Dündar’a konuk olduğu yayında, bir süre önce “paramiliter kuruluş” diye suçlayarak kapısına dayandığı SADAT’ın reklamı yayınlandı. Reklamda, SADAT’ın “Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik...” gibihizmetleri sıralandı. Dündar, sosyal medya hesabından, “Programın içine alınan reklamlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklam bölümü bir aydır kullanılan SADAT reklamını, yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış” paylaşımında bulundu.

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Kılıçdaroğlu da yayında SADAT reklamı yayınlanmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu reklamın yayınlandığı anları etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz?” dedi. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise reklamı Kılıçdaroğlu programına bilerek verdiklerine yönelik tweet attı.

Kılıçdaroğlu, “terörist yetiştirmekle” suçladığı SADAT’ı, seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlu sayacaklarını söylemişti.

KAPTAN VE YARDIMCILARI OLACAK

Kılıçdaroğlu, TV100 yayınında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Altı kaptan gemiyi batırır” eleştisine, “Kaptan ve yardımcıları olacak. Uçakta bile tek kaptan yok, yanında yardımcısı var” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu imza yetkisine de sahip liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının işleri süratlendireceğini de savundu.