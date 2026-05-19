Tüm ilçede teyakkuza geçildi! Sel sonrası mahalleler tahliye edildi, kum torbaları ile bariyer oluşturuldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 10:59

Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı.

Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi. Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerlerinin sabah itibarıyla boşaltılması kararlaştırıldı.

Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı önlem amacıyla Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliyesine karar verildi.

TOPRAK YIĞINLARI İLE SET ÇEKİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından bölge vatandaşlar iş yerlerini ve evlerini tahliye etmeye başladı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınları ile set çekerek önlem almaya devam etti. 

BAKMADAN GEÇME!