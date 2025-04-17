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Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı! Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

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#Adana#Adana Haberleri#Yağma
Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 12:41

Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına da 5 aydır maaş ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarını da donduran S.Ç.'nin çalışanları, güzellik merkezi şubelerindeki eşyaları yağmaladı. Yağmacılardan bazıları, görüntü çeken gazetecilere saldırdı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezindeki güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan merkezin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi.

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Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yağmacıları dışarı çıkaran ekipler, grubu dağıttı.

Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

Çevredekilerin de müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek S.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. S.Ç.'nin diğer şubelerinde de eşyaların yağmalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tüm hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı Haberi alınca iş yerine gelip eşyaları yağmaladılar

 

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#Adana#Adana Haberleri#Yağma

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