Tüm gözler Bilim Kurulu toplantısında! Koronavirüsle mücadelede hangi tedbirler alınacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun pazartesi günü yapacağı toplantıda koronavirüsle mücadelede Ramazan ayında alınabilecek yeni tedbirlerin gündemde olması bekleniyor. Vaka sayıları giderek artarken CNN Türk yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Çetiner ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetiner, "Aktif bir tavır alma konusunda gecikmemeliyiz. Ramazan aslında bir şans bu manada. Şehirlerarası ulaşımda bazı sınırlamalar yapmak zorundayız. dedi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise "Şu an yaşadığımız dalganın bundan öncekilerden çok daha şiddetli olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. En büyük başarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamak oldu" ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in açıklamaları:

Vaka sayıları ortada, çok hızlı bir artış söz konusu. 250'nin üzerinde ölüm gerçekleşti dün. birazcık daha aktif bir tavır alma konusunda gecikmemeliyiz. Ramazan aslında bir şans bu manada. Şehirlerarası ulaşımda bazı sınırlamalar yapmak zorundayız. Genel bir kapanma çok beklemiyorum ama bu bile gerebilir. Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor, hala yeterli değil. Test sayılarımızın da hızla artması lazım. Ramazan ayında ve ondan sonraki izleyen süreçte daha önceden önlem alarak hareket etme zorunluluğumuz var. Pazartesi günkü toplantıdan ek yaptırımların çıkacağını düşünüyorum.

"RADİKAL KAPANMAYA YAKIN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİR"

Varyant virüs gerçekten süreci çok hızlandırdı. 476 bin aktif vaka var Türkiye'de. 5 milyona yakın insan demek ve biz bu hastaları günde 300 bin testle buluyoruz. Yolda yürürken gördüğünüz 20 kişiden 1'si mutlaka Kovid pozitif. Bu kadar risk artmışken biz hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Daha radikal daha ciddi önlemler almak zorundayız. Aşılar da çok önemli ama öncelikli yapmamız gereken kuralları özellikle büyükşehirlerde... Toplu taşımayı kullanan bir İstanbullunun koronavirüse yakalanmaması bir mucize şu an. Radikal kapanmaya yakın önlemler alınması gerekir.

Ekonomik ve sosyal anlamda desteğin tam olduğu bir kapanmayı yapmak zorunda kalabilir Türkiye...



Herkesin aslında kendi önlemini kesin bir şekilde alması gerekiyor. Kovid olmayan ama başka hastalık yüzünden sıkıntı yaşayan genç hastalar var. İlk başlarda daha kısa süreceği varsayılarak hastanelerden uzak durulmalı tavsiye edildi ama o noktayı aşmış durumdayız. Belki Covid serbest hastaneler oluşturulması lazım, bu hastaların da ciddi manada sıkıntıları var.

İşte Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'un açıklamaları:

Geçen seneki uygulamalara dönersek olgu sayıları düşebilir. Bilimsel olarak bir takım öngörüler var. En önemli veri; böylesine artmış bir olgu sayınız varsa bir gün bile kapanmakta gecikirseniz olgu sayılarınız katlamalı olarak artıyor. İnsan hareketliliğini bir an önce durdurmak gerekiyor. Bunu yapmadığınız her gün olgu sayınız katlanarak gidiyor. 400 bin civarında aktif hastamız var. Bunu kontrol etmekte de zorlandığımızdan dolayı tam bir kapanma yapmazsak önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir hasta akınıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ramazan bizim için şans olabilir ama Ramazan ayında da yapılacak kısmi kısıtlamaların olgu sayısını düşürebileceğini sanmıyorum.

"EN BÜYÜK BAŞARIMIZ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAK OLDU"

Şu an yaşadığımız dalganın bundan öncekilerden çok daha şiddetli olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. En büyük başarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamak oldu. Bunun hastanelere bir yansıması oldu elbette. Bu bizim hastanedeki yaş ortalamamızı düşürdü. Yaş grubumuz altta hastalığı olan genç erişkin insanlara indi. Şu anki vefat sayıları aslında 1-2 hafta öncenin yansıması. Yataklar dolmaya başladı, yoğun bakımlarda kritik seviyeyi aşmış durumdayız. Kovid-19'la beraber diğer hasta grubunda azalma olmadı...

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısına dair önemli bilgiler paylaştı.

İşte o açıklamalar...

Seyahat kısıtlaması, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak yeni tarih için pazartesi günü işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.

Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak, Türkiye'nin risk haritası çıkarılacak ve tavsiye kararları alınacak. Tavsiye kararları da çok önemli çünkü çıkacak tavsiye kararları ramazan ayında hangi tedbirlerin alınacağını gösterecek.

Aşılama süreci de masadaki konulardan. Bilim Kurulu Üyeleri'nden de dikkat çeken mesajlar var. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Ramazan için ek tedbirler gelebilir' mesajını verdi.

Artık gözler pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda olacak.

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