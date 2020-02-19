Tüm engellerini yendi hedef olimpiyat

Reşan Çetrez 15 yaşında. Ağrı’da devlet himayesindeki Sevgi Evinde kalıyor. Yüzde 55 mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunuyor. İki yıldır kayaklı koşu sporu yapıyor. O kadar başarılı ki 13-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen yarışmada, özel sporcular Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma girmeye hak kazandı. Reşan şimdi de 2021 Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Orada derece alırsa Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılabilecek.



Reşan’ın beden eğitimi öğretmeni Yonca Karadeniz, Hürriyet’e şunları söyledi: “Reşan’ın kayak sporunda çok iyi olduğunu fark ettim. Rahatsızlığı olduğu için diğer çocuklara uyum sağlayamıyordu, ama onda farklı bir güç olduğunu biliyordum. Özellikle üzerinde durdum. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonasına ve hemen akabinde 2022 Paralimpik Olimpiyat Oyunları’na katılmak. Ona güveniyorum.”



