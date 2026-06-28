×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tüm emekler kül oldu! Tekirdağ’da yangında buğday ekili 100 dekar alan zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Buğday#Ekili Alan
Tüm emekler kül oldu Tekirdağ’da yangında buğday ekili 100 dekar alan zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 11:29

Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi yakınlarındaki ekili buğday tarlasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm emekler kül oldu Tekirdağ’da yangında buğday ekili 100 dekar alan zarar gördü

100 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevler diğer ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınŞişlide sokakta taciz Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandıŞişli'de sokakta taciz! Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDeniz altında karşılaştı, tek hamlesi ile kaçırdı | O görüntüler için açıklama yaptı: Çoğu kişi yanlış anladı, tedirgin olmanıza gerek yokDeniz altında karşılaştı, tek hamlesi ile kaçırdı | O görüntüler için açıklama yaptı: Çoğu kişi yanlış anladı, tedirgin olmanıza gerek yokHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Buğday#Ekili Alan

BAKMADAN GEÇME!