Tüm emekler kül oldu! Tekirdağ’da yangında buğday ekili 100 dekar alan zarar gördü

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi yakınlarındaki ekili buğday tarlasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
100 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ
İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevler diğer ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.