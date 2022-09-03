Tüm dünya tek kelimelik tweet attı

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Tek kelimelik tweet akımı tüm dünyayı sardı. Kişiler, kurumlar ve kuruluşlar kendilerini en iyi anlatan tek kelimeyi tweet’ledi. ABD’de Microsoft, NASA, Breaking Bad, YouTube ve Instagram’ın Twitter hesapları da bu akıma dahil oldu. Ukrayna resmi Twitter hesabından “Zafer” tweeti atıldı. Türkiye’de tek kelimelik tweet akımına siyasi liderler de katıldı. Türkiye’de akım kapsamında siyaset dünyasından şu kelimeler tweet’lendi:

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Türkiye”

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Millet”

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Zam”

- MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Huzur”

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Hürriyet”

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Özgürlük”

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Seçim”

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Türk Milleti”

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- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Memleket”

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İcraat”

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Ankara”

- Selçuk Bayraktar: “Umut”

RTE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye” yazılı tweet’ini alıntılayıp akıma “RTE” kelimesiyle katıldı.

SAĞLIK MI PARA MI?

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Sağlık”

-Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Işıltı”

FUTBOL DEYİNCE

- Galatasaray: “Şampiyon”

-Beşiktaş: “Namağlup”

-Trabzonspor: “Şampiyon”