Tüm detaylar onaylandı... Salda’ya onay

1.3 MİLYON ZİYARETÇİ



“Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatları ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 31 Temmuz 2019’da yapılmıştı. Geçen yıl 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü’nün önümüzdeki yıllarda da ziyaretçi akınına uğrayacağı beklenmektedir. Gelen ziyaretçilerin gölün doyumsuz seyirliğini yaşayabilmeleri için göl kenarında kalış sürelerini uzatarak, sosyal donatı ve gölden uzak noktada yapılacak Millet Bahçesi ile bu seyirlik anlar uzatılmış olacaktır. Tamamen gölü ve çevresini koruma amacı güdülerek yapılan projelere son şekli verildi gerekli kurul onayları gerçekleşti. Salda Gölü Millet Bahçesi projesi çevreci ve ahşap donatılar olacak. ‘Halk plajı’ ve ‘Saldivler’ denilen iki alandaki birimler tamamen ahşaptan yapılacak.



DOĞA BOZULMAYACAK



Sosyal donatılar, kafe, büfe, otopark alanları, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, cankurtaran yapıları, mescit ve tuvaletler, halk plajı tarafında 1090 metrekare alanda yapılacak. Saldivler tarafında ise toplam 1715 metrekare kapalı alan ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, doğa görüntüsü bozulmayacak küçük birimler olarak halkımızın hizmetine sunulacak. Rekreasyon alanı olarak önerilmiş olan alanlarda yapılacak her türlü yapı, takılıp sökülebilir nitelikte olacak. Geçen yıl Valilik ve Kaymakamlığımız ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün girişimleriyle düzene giren alanlarda 2-3 yıl önceki göl kenarındaki çirkin ve kirli görüntüler tamamen ortadan kalkmış olacak.”