Tüm Ahlat o kitabın peşinde

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Bitlis'in Ahlat ilçesi Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Anadolu’nun fethinin başladığı nokta olarak biliniyor ve başta bölgeye özgü mezar taşları olmak üzere tarihi nitelikli birçok esere ev sahipliği yapıyor. Ahlat Belediyesi de şehrin kültürel tarihine dair bir araştırma yaparken Şeref bin Ebul Mutahhar el Ensari tarafından yazılan “Ahlat Tarihi” adlı kitabın izine ulaştı. 12. yüzyılda yazıldığı anlaşılan kitaba, 14. ve 15. yüzyıllarda yazılan eserlerde referans veriliyor. Ancak kitabın nerede olduğu belli değil.

BULANA 60 BİN TL

Devlet arşivlerinde ve kütüphanelerde yapılan araştırmalarda da kitabın izi bulunamadı. Özel bir koleksiyonda olma ihtimali gündeme geldi. Ahlat Belediyesi ise bu kitabın bir kopyasını bulup getirene veya yerini bildirene 60 bin lira ödül koydu. Ayrıca bu kişiye ‘fahri hemşehrilik’ beratı verilecek ve Ahlat’ta da üç gün misafir edilecek.

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‘ADI VAR KENDİ YOK’

Kitabın bulunmasının Ahlat için çok kıymetli olduğunu belirten Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, şöyle konuştu: “İlçemizin çok zengin bir tarihi var. Bu bilinen zenginliklerin dışında henüz bilinmeyen birçok sırrın da bu kitapta olduğuna inanıyoruz. Ahlat bin yıl önce başkentlik yapmış bir şehir. Bu kitap Ahlat’ın tarihi, kültürel ve stratejik önemini çok farklı boyutlardan ortaya koyacak değerli bilgiler içeriyor. Ahlat’ı anlatan birçok eserde o kitaba atıflar var. Onu bulduğumuzda şehrimizin tarihi derinliği daha da iyi anlaşılacak.”