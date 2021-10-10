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Tüm acil numaralar 112'de toplandı

#112 Acil Çağrı#İçişleri Bakanlığı#Yangın İhbar

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda tek bir numaradan yardım isteyebildikleri, '112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirmişti.

Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112’lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı.

60 MİLYONA YAKIN ÇAĞRI ASILSIZ ÇIKTI

Vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69 asılsız oldu. Asılsız çağrıları; telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra 'İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?' diye arayanlar oluşturdu.

4 YABANCI DİLDE ÇAĞRI KARŞILANIYOR

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11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde, Türkçe dışında dört yabancı dilde çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 112 ACİL ÇAĞRI İLE YÖNLENDİRİLDİ

Pandemi döneminde vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları ile İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi personelini (İSDEM) acil durum olduğu değerlendirilen bölgeye sevk eden 122 Acil Merkezleri, yol izin belgesi işlemleri ile diğer acil durumlarda etkisini göstererek ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağladı.

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#112 Acil Çağrı#İçişleri Bakanlığı#Yangın İhbar