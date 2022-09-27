Tulumbacılar 308 yaşında

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267’Sİ KADIN

İstanbul’da İBB’ye bağlı İtfaiye Teşkilatı’nda iki yakada toplam 99 itfaiye istasyonu ile 35 Hızır Acil İstasyonu bulunuyor. Koca Yusuf, Hızır Güç, Yengeç, Dumansavar, Kararay gibi 896 modern müdahale aracı var. Toplam personel sayısı ise 8 bin 821. Bunlar arasında 261’i profesyonel, 6’sı gönüllü 267 de kadın personel var. İtfaiye teşkilatı yangın dışında sıkışmalı trafik kazası, sel-su baskını, hayvan kurtarma, eğitim ve farkındalık artırma, acil sağlık ve hasta nakil, denetim, plajlarda can kurtarma ve afet koordinasyon gibi alanlarda da faaliyet yürütüyor.

İLK İTFAİYE ALAYI

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1871 yılında Taksim Galatasaray’da çıkan yangında 3 bin bina kül olunca, Macaristan’dan getirilen ‘Széchenyi Paşa’nın kılavuzluğu ile İstanbul’da 26 Eylül 1874 tarihinde 4 taburlu bir İtfaiye Alayı kuruldu. Padişah, Széchenyi Paşa’yı 1884 yılında, tüm vilayet merkezleri ile kalabalık sancaklarda itfaiye bölükleri kurmakla görevlendirdi.

TULUMBACILAR BÖYLE KURULDU

İSTANBUL’da ilk defa tulumba imal edip kullanan kişi, daha sonra İslam dinine geçerek adını Davud olarak değiştiren “David” adındaki Fransız oldu. Tulumbacı ocağı, 1825 yılında Yeniçeri ocağı ile beraber kaldırıldı. Hocapaşa’da çıkan yangın büyük bir tahribata sebep olunca yeniden kuruldu. 1869’da Belediye Daireleri oluşturulduğunda, merkezlerinde birer tulumba bulunmasına ve ‘nefer’ istihdamına karar verildi. Ayrıca “Mahalle Tulumbacılığı” oluşturuldu.

İstanbul’da itfaiye, bu yıl ağustos ayı sonuna kadar 57 bin 122 olaya müdahale ederken, 14 bin 245 hayvanı kurtardı.