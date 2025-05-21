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Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

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#Öğretmen#Diyarbakır#Tülay Dündar
Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 11:40

Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Tülay Dündar, görev yaptığı Silvan ilçesinin kırsal Gürpınar Mahallesi'ndeki okulda derslerin bir bölümünü doğada işliyor. Öğrencilerinin iyi bir eğitim alabilmesi için çaba gösterdiğini söyleyen Tülay Dündar, Doğanın canlandığı ilkbaharda öğrencileriyle açık alanda daha çok vakit geçirmeye çalıştığını ifade eden Dündar, onların psikososyal gelişimi için de bunun önemli olduğunu belirtti.

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Adıyamanlı öğretmen Dündar, 4 yıl önce Silvan'ın Gürpınar Mahallesi'ndeki Dönenkaya İlkokulu'na atandı.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Dündar, haftanın bir günü evlerin bahçelerinde ve açık alanda ders işleyerek öğrencilerini doğayla buluşturarak onlara çevre bilinci aşılıyor.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Sağlıklı beslenme için önemli olan yoğurt tüketimi konusunda da bilinç oluşturmak isteyen Dündar, taze sağılan sütü kaynatarak hazırladığı yoğurttan ayran yapıp öğrencilerine ikram ediyor.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

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"KEYİFLE DERSİ DİNLİYORLAR"

Tülay Dündar, AA muhabirine, öğrencilerinin iyi bir eğitim alabilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Doğanın canlandığı ilkbaharda öğrencileriyle açık alanda daha çok vakit geçirmeye çalıştığını ifade eden Dündar, onların psikososyal gelişimi için de bunun önemli olduğunu belirtti.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Dündar, eğitim ortamının sadece dört duvar arasından ibaret olmadığını dile getirerek, "Öğrencileri böyle yeşil alanlarla buluşturmak çok keyifli. Keyifle dersi dinliyorlar. Çocuklar dersleri bu ortamda çok severek öğreniyorlar. Çocuklar aslında doğada çok fazla şey öğreniyorlar. Doğayı nasıl korumaları gerektiğini de öğreniyorlar. Bu onların ileriki yaşantıları için de kazanım. Bu doğal ortamda hem ayranımızı içiyoruz hem de dersimizi çok keyifli işliyoruz." dedi.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

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Çocukların ev yerine böyle açık alanlarda doğal ürünleri tüketmeyi daha çok sevdiğini anlatan Dündar, velilerin de katkısıyla onlardan süt temin edip, yoğurt hazırladığını, çocuklara ayran yapıp ikram ettiğini belirtti.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Kışın da sobada kaynattığı sütü çocuklara ikram edeceğini ifade eden Dündar, çocukların temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaptığını kaydetti.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Dündar, mahalledeki bağ ve bahçeler ile yeşil alanları eğitim için değerlendirdiklerini söyledi.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

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"DOĞADA DERS İŞLEMEYİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Öğrencilerden 10 yaşındaki Havin Baykıt, haftada bir gün doğada ders işlemeyi sevdiğini belirterek, burada kitap da okuduklarını anlattı.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Baykıt, "Dere kenarındayız. Öğretmenimiz ayran yaptı. Burada bir sürü bitki, ağaç ve kuş var. Hem ders işliyoruz hem oyun oynuyoruz." dedi.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Muhammed Ali Silvanlı ise arkadaşlarıyla yeşil alanda, doğada ders işlemenin keyifli olduğunu belirtti.

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Silvanlı, "Doğada ders işlemeyi daha çok seviyorum. Haftanın bir günü de olsa buralara geliyoruz. Öğretmenimiz bize ayran yapıyor. Deredeki suyun ve kuşların sesi çok güzel." diye konuştu.

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Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

Tülay öğretmenin yöntemi takdir topluyor: Derslerin bir bölümünü böyle işliyor

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#Öğretmen#Diyarbakır#Tülay Dündar

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