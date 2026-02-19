Tülay hastaneden nasıl ‘sağlam’ çıktı

Haberin Devamı

İSTANBUL’da 14 Şubat günü Tülay Bakaç (47) öğleden sonra kızı Aysun Bakaç (28) ile birlikte Sarıyer’de bir hastaneye gitti. Soğuk algınlığı nedeniyle doktorun muayene ettiği Aysun Bakaç, ardından annesiyle hastaneden ayrıldı. Eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra saat 21.35 sıralarında metroya binen anne ve kızı, merkez istasyonunda inmek istedi. Aysun Bakaç metrodan indi ancak Tülay Bakaç kalabalık nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Tülay Bakaç, bir sonraki durak olan Nurtepe istasyonunda metrodan indi.

Metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evine doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada motosikletle caddede seyreden Yasin A., Bakaç’a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı. İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tülay Bakaç ardından ambulansla kızını muayeneye götürdüğü hastaneye kaldırıldı.

2 SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ

Acil serviste müşahede altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi. Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi. Saat 01.00 sıralarında ise Tülay Bakaç, evinin salonunda uykuya daldı. Sabah uyanan kızı Aysun Bakaç, saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için mutfağa doğru yöneldi. Salona baktığında ise annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yatttığını gördü.

Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aysun Bakaç ifadesinde, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonunda uyumak için yattığını söyledi. Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Diğer yandan motosiklet sürücüsü Yasin A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen Yasin A.’nın emniyette ifadesi alınarak hakkında ‘taksirle öldürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

‘MUTLAKA İHMAL VAR’

​Tülay Bakaç’ın hayatını kaybetmesi, ailesini yasa boğdu. Olayın ardından konuşan acılı eş Yener Bakaç, hem kazaya sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına hem de hastanedeki sürece isyan etti.

​Sürücünün aşırı hız yaptığını belirten Bakaç, “Var gücüyle çarpıyor, metrelerce sürüklüyor. Koca insanı görmüyor musun? Aşırı hız var ve bu insan halen serbest. Daha kaç cana kastedecekler?” dedi. Hastanedeki sürece dair ağır suçlamalarda bulunan acılı eş, “Doktor ‘Bütün tahliller yapıldı, yürüyerek eve gidebilir’ dedi. Kadın eve geldiğinde merdivenleri emekleyerek çıktı. Eğer bizi ‘uyutmayın’ diye uyarsalardı, biz onu uyutmazdık. Biz doktora güvendik, hiçbir şey yok derse biz ne yapabiliriz?” ifadelerini kullandı.

​Eşinin kaybını “Bir gecede depremi yaşadık” sözleriyle tarif eden Bakaç, “Bu kadar iyi bir insanın bu kadar basit bir şekilde ölmesi canımı çok yakıyor. İhmal olmaz olur mu, mutlaka ihmal var” diyerek adalet arayışını sürdüreceğini vurguladı.