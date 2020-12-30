Tüketiciler scooter’dan şikayetçi

TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), büyük kentlerde cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda kullanılan elektrikli scooterların trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığına ilişkin şikayetlerin artması üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Başvuruda, scooter sürücülerinin kurallara uyup uymadığının kontrol edilerek, müzik dinleyen, sırt çantası kullanan, hız sınırını aşanlara ceza kesilmesi istendi.

TÜDEF Başkanı Aziz Koçal imzasıyla gönderilen yazıda, “Büyük kentlerimizin cadde ve sokaklarının çoğunda bu araçlar için ayrılmış özel tahsisli bir alan bulunmadığı için araçlar, araç ve yaya trafiği arasında saatte 25-30 km arasında bir süratle seyretmektedir. Genellikle gençlerin sırt çantası ve müzik dinleme kulaklığıyla kullanmaları nedeniyle sesli uyarılara da yanıt vermemektedir” tespiti dikkat çekti.

Mevzuata göre bu araçların elektrik motoru ile işleyen ve trafikte yer alan karayolunda giden motorlu bir araç olduğu vurgulanan yazıda, şu tespit ve öneriler yer aldı:

SOKAKLAR YASAKLANMALI

“Yeşil sınırlar içinde bulunan açık renkli alanlarda kullanımı öngörülen bu araçlar, cadde ve sokaklarda ve kaldırımlarda kullanılmaya devam edilmekte, kullanıcıların bir ehliyet yeterliliği, koruyucu başlık gibi güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, yaya güvenliğinin tehlikeye atıldığı görülmektedir. Sürücülerin kurallara uyup uymadığı trafik polislerimiz tarafından da kontrol edilerek kurallara uygun davranıp davranmadığı sorgulanmalıdır. Bu elektrikli scooter denilen araçların cadde ve sokaklarımız ile kaldırımlarda kullanımının trafik can ve mal güvenliği açısından yasaklanması, kontrollerin sıklaştırılması ve kullanıcıların gerekli güvenlik tedbirlerine uymaması halinde kimliğine ceza kesilmesi gibi uygulamaların da hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

16 YAŞA DÜŞÜRÜLMESİ SAKINCALI

TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, “Bu araçların kullanım yaşının M sınıfı ehliyet ile 16 yaşa kadar düşürülmesi sakıncalı. 16 yaşın karıştığı bir kazada ölüm ve yaralanma olması durumunda sorumluluk kime ait olacak? Türkiye’de karayolunda, sokakta, kaldırımda kullanılmaması gereken bu cihazları kullanacak özel tahsisli yol olmadığı için motorlu araçların 50 kilometre hızla gittiği cadde ve sokaklarda gerekli güvenlik tedbirlerini hiçe sayarak kullanıldığını görüyoruz. Türkiye’de bu konuda daha ciddi yasal düzenlemeler yapılmalı. Bu araçların en azından özel şeritli yollar yapılana kadar kullanımının yeniden gözden geçirilmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurduk” dedi.