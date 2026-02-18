×
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Heyet hata yapmış o ceza iptal edilir

Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:00

TÜKETİCİ Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Antalya’da bir kafeteryada köfte, peynir tabağı, iki salata ve gazlı içecek için 22 bin 800 lira hesap kesilmesi ve Kepez Tüketici Hakem Heyeti’nin “serbest piyasa” kararını Hürriyet’e değerlendirdi.

Ağaoğlu, “Heyet maalesef usul hatası yapmış. Böyle bir başvuru için bilirkişi görevlendirilmeliydi” dedi.

FİYATLAR İNCELENMELİYDİ

Doğru karar verilebilmesi için işletmede tespitler yapılması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, “Bilirkişi işletmeye gidip girişte fiyat listesi olup olmadığına bakmalı, varsa mönüyü incelemeliydi. Hatta çevredeki işletmeler arasında fiyat karşılaştırılması da yapılmalıydı. Sistem bu şekilde işletilse tüketici lehine bir karar ortaya çıkardı” diye konuştu. Murat Ş.’ye kesilen 7 bin liralık fiş cezasının da usule uygun olmadığını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Tüketici cezanın heyet tarafından kesildiğini zannetmiş. Oysa ki cezayı kesen vergi dairesidir. Ancak ihbar söz konusu ise tüketiciye ceza kesilmez. Muhtemelen bu ceza yapılacak başvuru sonunda iptal edilir.”  

 

