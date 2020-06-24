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Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

'Tuk tuk'a 10 kişi bindiler!

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'Tuk tuk'a 10 kişi bindiler!
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Kilis’te Çevreyolu üzerinde çocuklar ile birlikte 10 kişinin bindiği motosikletteki vatandaşların trafikte seyir etmeleri dikkat çekti.

Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında ana yolda seyir eden 10 kişinin bindiği motosiklettekiler sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Tuk tuka 10 kişi bindiler

Tuk tuk” tabir edilen akülü motosiklete binen aile yolda durarak, motosikletin önünde oturan 4 kişiden birinin arka tarafa geçmesi dikkat çekti.

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