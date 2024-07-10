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TÜİK'ten yüzde 45-75 açıklaması

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#TÜİK#Erhan Çetinkaya#Oran
TÜİKten yüzde 45-75 açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 23:54

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumunda geçen yüzde 45-75 oranlarının bağlamından koparılarak farklı bir şekilde medyaya servis edildiğini açıkladı.

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TÜİK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir" denildi.

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#TÜİK#Erhan Çetinkaya#Oran

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