TÜİK’ten Türkiye göç raporu... Gelen azaldı giden arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33.2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Bunların yüzde 52.9’unu erkekler, yüzde 47.1’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yurtdışından gelenlerin 94 bin 409’u Türk vatandaşı, 399 bin 643’ü de yabancı uyruklu. Türkiye’den yurtdışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 62.3 artarak 466 bin 914 oldu.

15-29 YAŞ ARASI

Göç eden nüfusun yüzde 55.7’sini erkekler, yüzde 44.3’ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurtdışına giden nüfusun 139 bin 531’i Türk vatandaşı, 327 bin 383’ü ise yabancı uyruklu. Türkiye’ye 2022 yılında göç edenlerin en fazla yüzde 12.2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bu yaş grubunu yüzde 11.7 ile 20-24 ve yüzde 11.3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15.8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13.4 ile 30-34 ve yüzde 12.8 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

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İSTANBUL İLK SIRADA

- Bu dönemde göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35.4 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 14.8 ile Antalya, yüzde 5.4 ile Ankara, yüzde 3.9 ile Bursa ve yüzde 3.8 ile Mersin takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 39.5 ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul’u yüzde 9.8 ile Ankara, yüzde 6.7 ile Antalya, yüzde 3.4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir izledi.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

- Bu dönemde Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu’nu yüzde 8.1 ile Ukrayna, yüzde 6.5 ile İran, yüzde 5.4 ile Afganistan ve yüzde 4.8 ile Irak vatandaşları izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 10.6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4.8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.