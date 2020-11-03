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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TÜİK’ten cezaevi istatistiği: Mahkûm sayısı bir yılda yüzde 10 arttı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
TÜİK’ten cezaevi istatistiği: Mahkûm sayısı bir yılda yüzde 10 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini yayınladı.

TÜİK’in verileri, cezaevindeki kişi sayısının yüzde 10.1 arttığını ortaya koydu. 31 Aralık 2019 tarihinde cezaevinde bulunan kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10.1 artarak, 291 bin 546’ya yükseldi. Cezaevlerine girenlerin en çok işlediği suç ise hırsızlık olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 15.9 ORANINDA TUTUKLU: 31 Aralık 2019 tarihindeki cezaevlerinin yüzde 84.1’i hükümlüler, yüzde 15.9’u tutuklulardan oluştu. Yine nüfusun yüzde 96.1’i erkek.

ÇOCUK HÜKÜMLÜ SAYISI DÜŞTÜ: Ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19.9 düşerek 1679 oldu.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ HIRSIZLIK: 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15.2’si hırsızlık, yüzde 12.4’ü yaralama, yüzde 7’si uyuşturucu suçu işledi. Cinayet işleyenlerin yüzde 30.3’ü ortaokul mezunları. Yükseköğretim mezunlarında yüzde 8.1 ile yaralama suçu ilk sırada.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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