TÜİK’e yeni başkan

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) kritik bir değişiklik yapıldı. TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alınırken, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

BDDK’DAN TÜİK’E

TÜİK Başkanlığı’na atanan Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayan Çetinkaya, Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası AŞ’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı.

KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’teki başkan değişimi için, “Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı” dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda bürokratlara da, “Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na Hızır Aslıyüksek atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı’na Hasan Özçelik, üyeliklerine ise Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit ve Ünal Eryılmaz getirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na Nurullah Celal Uslu, Ticaret Başmüfettişliklerine de Mehmet Özkoç ve Mehmet Akıllı atandı. (DHA)