TÜİK Türkiye’de ortalama yaşam süresini açıkladı: Ömrümüz 77.7 yıl

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TÜİK, 2018-2020 ve 2019-2021 dönemlerine ilişkin hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 78.3 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda 81.1 yıl olurken; erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.

REKOR GÜMÜŞHANE’DE

2018-2020 döneminde, doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80.8 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane’yi, 80.7 yıl ile Muğla, 80.3 yıl ile Tunceli ve Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76.1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76.4 yıl ile Gaziantep ve 76.8 yıl ile Ağrı izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78.1 yıl ile Gümüşhane, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84.1 yıl ile Tunceli oldu. İstanbul’da doğuşta beklenen yaşam süresi 79.1 yıl, Ankara’da doğuşta beklenen yaşam süresi 79.3 yıl olarak öngörüldü.

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2019-2021 ARASI AZALMA

2019-2021 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresi 77.7 yıl olarak kaydedildi. Bu süre erkeklerde 75 yıl, kadınlarda 80.5 yıl olurken; kadınların erkeklerden 5.5 yıl daha uzun yaşadığı öngörüldü. 2019-2021 döneminde kalan yaşam süresi, 15 yaşındaki kişiler için ortalama 63.6 yıl, 30 yaşındaki kişiler için ortalama 49 yıl, 50 yaşındaki kişiler için ortalama 29.9 yıl, 65 yaşındaki kişiler için ortalama 17.3 yıl olarak hesaplandı.

23 YIL ÖNCE 71 YILDI

2000 yılında 71 yıl olan doğumda beklenen yaşam süresi 2011 yılı için 74.5 olarak ölçülmüştü. Bu değer 2011 yılında erkekler için 72 yıl iken, kadınlar için ise 77.1 yıldı. (Caner ÜNVER / DHA)

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İSTANBUL’DA 79.1 YIL

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 79.1 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76.2 yıl iken, kadınlarda 82 yıl oldu.

BAŞKENTTE ORTALAMA 79.3 YIL

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara da 79.3 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76.5 yıl iken kadınlarda 82 yıl oldu.

KADINLAR 5.5 YIL FARK ATTI

-TÜİK verilerine göre 2019-2021 döneminde erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl, kadınlarda ise 80.5 yıl. Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84.1 yıl ile Tunceli. Tunceli’yi 84 yıl ile Muğla ve 83.8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78.8 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 79 yıl ile Gaziantep ve 79.3 yıl ile Van takip etti.