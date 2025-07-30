TÜİK açıkladı | Türkiye'deki yaşam süresi belli oldu... Kadın ile erkekler arasında bakın kaç yıl var

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Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,5, kadınlarda 80,7 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yılı buluyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,7 yıl, kadınlar için 66,9 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,9 yıl olan kalan yaşam süresi erkeklerde 47,5 yıl, kadınlarda 52,3 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,8 yıl olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl olurken, bu süre erkeklerde 28,6 yıl, kadınlarda 33,1 yıl olarak tespit edildi.

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Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,3 yılı, kadınlarda 19,6 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

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EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ UZADI

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi.

Cinsiyet özelinde eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı kayıtlara geçti. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu belirlendi.

DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 57,6 OLDU

"Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı" olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi" doğuşta 57,6 yıl olarak kayıtlara geçti.

Bu süre erkeklerde 58,9 yıl, kadınlarda 56,3 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,6 yıl daha uzun olduğu görüldü.