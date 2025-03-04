TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

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Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kızlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu.

İSTANBUL'DA İLK SIRADA ALPARSLAN VE DEFNE VAR

İstanbul'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf ve Ömer Asaf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, ve İnci oldu.

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ANKARA'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİM AYNI

Ankara'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa oldu

İZMİR'DE EN ÇOK ASLAN TERCİH EDİLDİ

İzmir'de en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina ve Gökçe oldu