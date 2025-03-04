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TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

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#İsim#Bebek#Kız Bebek İsimleri
TÜİK açıkladı: Türkiyede 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 13:21

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Buna göre erkek bebeklerde en çok Alparslan, kız bebeklerde ise Defne ismi tercih edildi.

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Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kızlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu. 

TÜİK açıkladı: Türkiyede 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi
Türkiye geneli erkek bebeklerde tercih edilen ilk 10 isim

İSTANBUL'DA İLK SIRADA ALPARSLAN VE DEFNE VAR

İstanbul'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf ve Ömer Asaf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, ve İnci oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiyede 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

Türkiye geneli kız bebeklerde tercih edilen ilk 10 isim

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ANKARA'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİM AYNI

Ankara'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa oldu

 İZMİR'DE EN ÇOK ASLAN TERCİH EDİLDİ

İzmir'de en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina ve Gökçe oldu

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#İsim#Bebek#Kız Bebek İsimleri

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