Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TÜİK açıkladı: Okuma yazma oranı yüzde 97.6

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Okuma#Yazma
TÜİK açıkladı: Okuma yazma oranı yüzde 97.6
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre; 2008'de yüzde 9.8 olan 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2022 yılında 23.9’a yükseldi. Aynı yaş grubunda 2008 yılında yüzde 81.1 olan ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2022'de yüzde 92.5’e çıktı. 2011'de 7.2 yıl olan 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi ise 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9.2 yıl oldu.

EN TAHSİLLİ İL ANKARA

Ortalama eğitim süresi 2022'de kadınlarda 8.5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. Kadınların ortalama eğitim süresinin, erkeklerin ortalama eğitim süresine oranını ifade eden 'cinsiyet oranı' 2011 yılında 0.78 iken; bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0.84’e çıktı. 2022'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10.6 yıl ile Ankara oldu. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7.2 yıl ile Ağrı olarak kaydedildi. 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı, 2008 yılındaki yüzde 91.8 seviyesinden 2022'de yüzde 97.6'ya çıktı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86.9'dan yüzde 95.9'a, erkeklerde ise yüzde 96.7'den yüzde 99.3'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜİK#Okuma#Yazma

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık