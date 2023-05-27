TÜİK açıkladı: Okuma yazma oranı yüzde 97.6

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Buna göre; 2008'de yüzde 9.8 olan 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2022 yılında 23.9’a yükseldi. Aynı yaş grubunda 2008 yılında yüzde 81.1 olan ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2022'de yüzde 92.5’e çıktı. 2011'de 7.2 yıl olan 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi ise 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9.2 yıl oldu.



EN TAHSİLLİ İL ANKARA



Ortalama eğitim süresi 2022'de kadınlarda 8.5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. Kadınların ortalama eğitim süresinin, erkeklerin ortalama eğitim süresine oranını ifade eden 'cinsiyet oranı' 2011 yılında 0.78 iken; bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0.84’e çıktı. 2022'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10.6 yıl ile Ankara oldu. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7.2 yıl ile Ağrı olarak kaydedildi. 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı, 2008 yılındaki yüzde 91.8 seviyesinden 2022'de yüzde 97.6'ya çıktı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86.9'dan yüzde 95.9'a, erkeklerde ise yüzde 96.7'den yüzde 99.3'e yükseldi.



