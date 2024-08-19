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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu illeri

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#Mutlu İller#TÜİK#Sinop
TÜİK açıkladı: İşte Türkiyenin en mutlu illeri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı. 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip ilk şehir Karadeniz'den oldu.

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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri sıralamasında listenin başını yine Orta Karadeniz'den Sinop çekti. Sinop'un mutluluk oranı ise yüzde 77,66 olarak belirlendi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı.

TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı
2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı
3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı
4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı
5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı
6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı
7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı
8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı
9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı
10. Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı

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#Mutlu İller#TÜİK#Sinop

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