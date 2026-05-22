TÜİK açıkladı: Doğumda rekor düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Rakamlar nüfusumuzun yaşlanmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Buna göre, canlı doğan bebek sayısı 2025 yılında 895 bin 374 olarak gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.4'ü erkek, yüzde 48.6'sı kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. İstatistiklere göre toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1.42 çocuk olarak gerçekleşti. Böylece doğurganlık hızı son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2.10'un altında kalmaya devam etti.

EN YÜKSEK ŞANLIURFA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2025 yılında 3.15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2.53 çocuk ile Şırnak, 2.23 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.09 çocuk ile Bartın olarak kayıtlara geçti. Bu ili 1.10 çocuk ile İzmir, 1.11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. Doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin altına düştüğü 2017 yılında 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2.10'un altında iken 2025 yılında 76 ilin ortalaması, bu seviyenin altında kaldı. Doğurganlık hızının 1.50'nin altında kaldığı il sayısı 2017 yılında 4 iken 2025 yılında 59 oldu. 3 çocuk ve üzerinde olan il sayısı 2017 yılında 10’du, 2025 yılında sadece Şanlıurfa kaldı. Toplam doğurganlık hızı 2025’te binde 1.42 çocuk olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldı.

ANNELİK YAŞI 27 OLDU

- Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2025 yılında 29.4 oldu. İlk doğumunu 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27.5 olarak tespit edildi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, geçen yıl ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin oldu. Bu ili 28.9 yaş ile İstanbul ve Tunceli, 28.7 ile Rize, Trabzon ve İzmir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24.4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 24.7 ile Ağrı, 24.9 ile Muş takip etti.