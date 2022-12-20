TÜİK açıkladı: 84 milyon 680 bin 273 kişiyiz

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına göre Türkiye nüfusunun istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nüfus 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfusu 42 milyon 428 bin 101, kadın nüfusu ise 42 milyon 252 bin 172 oldu. Kadın ve erkek nüfusu eşit büyüklüğe ulaştı. Yıllık nüfus artış hızı da binde 12.7 olarak gerçekleşti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. Ortanca yaş oranı yüzde 33.1 oldu. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı azalma eğilimi göstererek yüzde 22.4'e düştü. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 9.7'ye yükseldi.

YABANCI SAYISI

Yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49.7'sini erkekler, yüzde 50.3'ünü ise kadınlar oluşturdu.