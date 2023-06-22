TÜİK 2022 rakamlarını açıkladı: 574 bin evlilik 180 bin ayrılık

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) evlenme ve boşanma istatistiklerine göre geçen yıl 574 bin 358 çift hayatlarını birleştirdi, 180 bin 954 çift boşandı. Geçen yıl boşananların 175 bin 73’ü geçimsizlik nedeniyle ayrıldı.

* EN ÇOK İLK BEŞ YILDA: Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılındaki boşanmaların yüzde 32.7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21.6’sı 6-10 yıl, yüzde 15.9’u 11-15 yıl, yüzde 12.1’i 16-20 yıl içinde gerçekleşti. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

* BİR YILDAN AZ SÜREN EVLİLİKLER: 2022’de boşanan 4 bin 708 çift, evliliklerini 1 yıldan az sürede sona erdirdi. Aynı dönemde 14 bin 579 çift 1 yılda, 10 bin 460 çift 2 yılda, 10 bin 114 çift 3 yılda, 9 bin 877 çift 4 yılda, 9 bin 519 çift 5 yılda evliliklerini sonlandırdı.

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* BOŞANMADA İLK ÜÇ İL: İllere göre boşanma sayıları incelendiğinde geçen yıl 105 bin 694 çiftin evlendiği İstanbul’da 35 bin çift de boşandı. En fazla boşanmanın gerçekleştiği ikinci kent Ankara, üçüncü il İzmir oldu. Geçen yıl 36 bin 960 çiftin evlendiği Ankara’da 15 bin 262 çift, 30 bin 328 çiftin evlendiği İzmir’de ise 13 bin 83 çift ayrıldı. ◊

SON 20 YILIN NİKÂH VE boşanma TABLOSU

Türkiye genelinde son 20 yılda ise 11 milyon 798 bin 766 çift evlendi, 2 milyon 479 bin 183 çift boşandı.

* Yıllara göre 2003’te 565 bin 468, 2004’te 615 bin 557, 2005’te 641 bin 241, 2006’da 636 bin 121, 2007’de 638 bin 311, 2008’de 641 bin 973, 2009’da 591 bin 742, 2010’da 582 bin 715, 2011’de 592 bin 775, 2012’de 603 bin 751, 2013’te 600 bin 138, 2014’te 599 bin 704, 2015’te 602 bin 982, 2016’da 594 bin 493, 2017’de 569 bin 459, 2018’de 554 bin 389, 2019’da 542 bin 314, 2020’de 488 bin 335, 2021’de 563 bin 140, 2022’de 574 bin 358 çift evlendi.

* Boşanmada ise yıllara göre 2003’te 92 bin 637, 2004’te 91 bin 22, 2005’te 95 bin 895, 2006’da 93 bin 489, 2007’de 94 bin 219, 2008’de 99 bin 663, 2009’da 114 bin 162, 2010’da 118 bin 568, 2011’de 120 bin 117, 2012’de 123 bin 325, 2013’te 125 bin 305, 2014’te 130 bin 913, 2015’te 131 bin 830, 2016’da 126 bin 164, 2017’de 128 bin 411, 2018’de 143 bin 573, 2019’da 156 bin 587, 2020’de 136 bin 570, 2021’de 175 bin 779, 2021’de 175 bin 779, 2022’de 180 bin 954 çift evliliklerini bitirdi.