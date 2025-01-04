‘Tuhaf’ bir eser davası

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İddiaya göre Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Türk Sanat Topluluğu tarafından Ercan Yılmaz’a Hocalı’da yaşama hakkı elinden alınan insanlar için dünyaya seslenmek amacıyla ‘Duyulmayan Çığlık Hocalı’ konulu ‘Uluslararası Resim ve Heykel Yarışması’ düzenleneceğine dair bir mail geldi. Yarışmaya katılmak isteyen Doç. Dr. Yılmaz da 2004 yılında yaptığı ‘Tuhaf Bir Duygu’ isimli heykeliyle birlikte kendi aracıyla Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesi’ne gitti. Heykelini sergi salonuna teslim eden Ercan Yılmaz, yarışmadan sonra eserini aynı şekilde teslim alacağını bildirdi. Doç. Dr. Yılmaz’a heykelin Bakü’de sergilenmesi ve Azerbaycan’a hediye edilmesine ilişkin bir mail geldi. Yılmaz da eserinin Azerbaycan’da sergilenebileceğini ancak hediye edemeyeceğini üniversite yönetimine bildirdi.

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ESERİ KIRIK TESLİM EDİLDİ

Doç. Dr. Yılmaz, eserin hasarlı olduğunu kargo şirketi tarafından arandığında öğrendi. Yılmaz, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Ercan Yılmaz’ın avukatı, “Kargo şirketi, gelen kargonun hasarlı olduğunu söylemiştir. Üniversite yönetimi, müvekkilin seçmiş olduğu teslim seçeneğine uymayarak, eserin hasar görmesine neden olmuştur. Heykelin kırılmasından Gazi Üniversitesi ve kargo firması sorumludur. Müvekkilin uğradığı zararın karşılığını iki davalıdan da istiyoruz. Bu nedenle 5 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminatın faiziyle birlikte alınarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca heykeli hiçbir gerekçe göstermeden uhdesinde bulunan kargo firmasının eserini müvekkile teslim etmesini istiyoruz” dedi.

KARGO SUÇU ÜNİVERSİTEYE ATTI

Davaya cevap veren Gazi Üniversitesi’nin avukatı ise “Ercan Yılmaz’ın şartnameyi kabul ederek eser üzerinde herhangi bir hakkı kalmadığı gerekçesiyle davanın reddini istiyoruz” dedi.

Diğer davalı kargo firması da eserin zarar görmesinde kendilerinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını belirterek suçu Gazi Üniversitesi’ne attı.