Tuğyan isminin anlamı yeniden gündemde: İsim kader midir?

Güncelleme Tarihi:

Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 13:27

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanması sonrası tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu gelişme, Tuğyan isminin Arapçadaki anlamının yeniden gündeme gelmesine ve “İsim kaderi etkiler mi?” tartışmalarının sosyal medyada yayılmasına neden oldu.

Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunduğu evde 6. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma, ilk etapta bir kaza olarak görülse de son gelişmeler olayı şüpheli hale getirdi. Soruşturma kapsamında, Tuğyan “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 TUĞYAN İSMİNİN ANLAMI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Bu gelişme sonrası sosyal medya platformlarında Tuğyan isminin anlamı konuşulmaya başladı. Birçok sözlükte Arapça kökenli “Tuğyan” kelimesi, “haddi aşma, taşkınlık, sınırı geçme, azgınlık” gibi anlamlarla açıklanıyor. Bu yüzden bazı kullanıcılar yaşanan trajik olay ile ismin anlamı arasında bağlantılar kurmaya çalışıyor. 

Sosyal medyada “isim kader midir?” tartışması yeniden canlanırken, bazı kullanıcılar isim anlamlarının psikolojik etkilerini önemsediğini savundu, bazılarıysa isimlerin bireyin hayatını belirleyecek bir sonuç doğurmadığını belirtti.


