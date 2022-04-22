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TÜGVA’nın bulunduğu binada patlama

#TÜGVA#Patlama#İstanbul
TÜGVA’nın bulunduğu binada patlama

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi’nin bulunduğu 5 katlı apartmanın yan cephesinde dün sabah patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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Güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, çarşaf giymiş ve kadın olduğu sanılan bir kişinin binanın yan cephesine yanaşarak ayrıldığı, daha sonra da patlamanın yaşandığı belirlendi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Valiliği de “Yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP (el yapımı patlayıcı) parçaları elde edilmiştir. Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

TÜGVA Başkanı Emin Eminoğlu, sosyal medyadan, “Alçakça yapılan bombalı saldırıyı lanetliyoruz, konunun takipçisiyiz. Bu saldırı vakfımızın aylardır hedef gösterilmesinin bir sonucudur” dedi.

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#TÜGVA#Patlama#İstanbul

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