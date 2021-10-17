TÜGVA'dan yurt genelinde basın açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Golü yiyince çılgına döndü Marcao - Kerem vakası...Golü yiyince çılgına döndü! Marcao - Kerem vakası...#Futbol
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı Aşıda bu 3 yan etkiye dikkatİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşıda bu 3 yan etkiye dikkat#Kovid Aşısı
İlgi her geçen gün artıyor Vali paylaştı... Herkesi davet ettiİlgi her geçen gün artıyor! Vali paylaştı... Herkesi davet etti#Eğil Baraj Gölü
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Covid öğrenciler için kabus gibi geçti Peki ya öğretmenler Akıl sağlığımı kaybettim...Covid öğrenciler için kabus gibi geçti! Peki ya öğretmenler? 'Akıl sağlığımı kaybettim...'#Öğretmenler
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
İşte en ucuz sıfır otomobiller En düşük otomobil fiyatı...İşte en ucuz sıfır otomobiller! En düşük otomobil fiyatı...#Otomobil
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

TÜGVA'dan yurt genelinde basın açıklaması

#Türkiye Gençlik Vakfı#TÜGVA#İstanbul

TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği sonrası, vakıf yetkilileri son günlerdeki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların sahte ve asılsız olduğu, sistemli bir şekilde servis edildiği savunuldu.

Haberin Devamı

TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Edirne, Bursa'da sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz." dedi.

Taksim Camisinde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan Şanlan, CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtaların tahliye kararı yokken TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ni işgal ettiğini söyledi.

Şanlan, şöyle konuştu:

" 'Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, 'yalanlar değil hakikat kazanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık.

TÜGVAdan yurt genelinde basın açıklaması



Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz."

Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarıyla ilgili de "CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza 'kamu kaynaklarından para verdiler' iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İlgili Haberler:

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Teşkilat Başkanı Kamber Eren Vardar, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi

Haberin Devamı

Sabah namazında Bilal Saygılı Camisi'nde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Vardar, son süreçte, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını belirtti.

BURSA  İL TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilci Vekili Murat Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." dedi.

Haberin Devamı

TÜGVA Bursa İl Temsilciliği üye ve gönüllüleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek için Ulu Cami'de bir araya geldi.

TÜGVAdan yurt genelinde basın açıklaması


Grup adına basın açıklaması yapan Atlı, son dönemde, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını aktardı.

Milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için gençlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Gençlik Vakfı#TÜGVA#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA