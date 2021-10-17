TÜGVA'dan yurt genelinde basın açıklaması

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TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Edirne, Bursa'da sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yapıldı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin, "Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz." dedi.

Taksim Camisinde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan Şanlan, CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtaların tahliye kararı yokken TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ni işgal ettiğini söyledi.

Şanlan, şöyle konuştu:

" 'Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, 'yalanlar değil hakikat kazanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık.



Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz."

Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarıyla ilgili de "CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza 'kamu kaynaklarından para verdiler' iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Teşkilat Başkanı Kamber Eren Vardar, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi

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Sabah namazında Bilal Saygılı Camisi'nde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Vardar, son süreçte, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını belirtti.



BURSA İL TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilci Vekili Murat Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." dedi.

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TÜGVA Bursa İl Temsilciliği üye ve gönüllüleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek için Ulu Cami'de bir araya geldi.





Grup adına basın açıklaması yapan Atlı, son dönemde, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını aktardı.

Milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için gençlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.