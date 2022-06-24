TÜGVA davasında dosya bilirkişiye gönderildi

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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu avukatıyla katıldı. Firari sanık Cihan Yücel'i ise avukatı temsil etti. Mahkeme hakimi önceki duruşmada sanık Ramazan Aydoğdu’nun Türkiye Gençlik Vakfı’nda görevli olup olmadığına dair vakıftan yazı geldiğini ifade etti. Vakıftan gelen yazıda, Eylül 2015, Ocak 2017 yılları arasında üniversite koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında bölge sorumlusu olarak, 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında ise teşkilat koordinatörlüğü bünyesinde 1. ve 2. Bölge sorumlusu olarak görev aldığı yönünde yazı geldiği belirtildi. Türkiye Gençlik Vakfı avukatları dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

"BELGE ÜRETTİĞİM VE SIZDIRDIĞIM İDDİALARI ASILSIZDIR"

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Sanık Ramazan Aydoğdu, "TÜGVA’dan gelen yazılara bakıldığı zaman vakfın yavaş yavaş doğruları söylediğini görüyoruz. İlk başlarda benim vakıf içerisinde görev almadığım yönünde yazı göndermişlerdi ama şimdi görev aldığımı kabul etmişler. TÜGVA’da görev aldığım süre boyunca belge ürettiğim ve sızdırdığım iddiaları asılsızdır. Dosyanın bende bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Doğru neyse ortaya çıksın. Hakkımda idari soruşturma yapılmıştı oradan da lehime karar çıktı. Şuan görevimin iadesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, dosyanın daha önce bilirkişiye gönderilmesine rağmen rapor gelmediğini belirterek mahkemenin zorunlu bilirkişi atamasını veya özel bir bilirkişiye dosyanın gönderilmesini istedi.

DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme dosyayı incelemesi için bilirkişi atanmasına karar verdi. Ramazan Aydoğdu hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına hükmetti. Mahkeme, önceki celse bilirkişiye gönderilen dosyanın mazerette bulunmadan görevini yerine getirmeyen bilirkişi görevlileri hakkında işlem yapılması için gerekli yerlere yazı yazılmasına karar verdi.