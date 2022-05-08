TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

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Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına 21 Nisan’da saat 05.55 sıralarında zaman ayarlı el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üstlendi. Eylemi gerçekleştiren kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 107 güvenlik kamerası 656 saat incelendi. Çalışmalar sonunda bombalı eylemi gerçekleştiren kişinin Besra Yalçın (26) olduğu tespit edildi. Besra Yalçın, irtibatlı olduğu kişi olarak değerlendirilen Kazım Ç. ile birlikte 26 Nisan’da yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kazım Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Besra Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.