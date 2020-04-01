Tuğra İsminin Anlamı Nedir? Tuğra Ne Demek?

Tuğra isminin kökeni Türkçedir. Özellikle Osmanlı döneminde çok sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Halk arasında da çok sık duyulan kelimelerden biri olduğunu söylemek gerekir. İsim olarak ise son dönemlerde beğeni toplayan adlardan biridir.

Tuğra İsminin Anlamı

Tuğra, ‘Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel bir hükme sahip olan simgedir.’ Diğer bir anlamı ile ‘mühür’ olarak da söylenebilir. Herhangi bir karar veya mesaj söz konusu olduğunda Tuğra Osmanlı padişahının hükmünü anlatmaktadır.

Anlam olarak bunu ifade ederken Tuğra son dönemlerde isim şeklinde de büyük beğeni topluyor. Erkek çocuklar için kullanılan bu isim telaffuz açısından da kulağa hoş gelmektedir. Pek çok kişi ayrıca Tuğra isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Tuğra ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır.

Padişahların imza yerine özel olarak Simgeleşmiş işaret anlamı taşıyan Tuğra, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış durumda. Her ne kadar çok eski dönemlerde de yer alsa dahi halk arasında Osmanlı üzerinden daha fazla bilinmektedir.

Bu adı gönül rahatlığıyla minik yavrumuza isim olarak verebilirsiniz. Erkek çocuklar için verilen bu isim hem anlamı hem de telaffuzu bakımından ilgi çekmektedir.