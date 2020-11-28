MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuğgeneral kılığına giren o haine 8 yıl 9 ay hapis
GeriGündem Tuğgeneral kılığına giren o haine 8 yıl 9 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

Tuğgeneral kılığına giren o haine 8 yıl 9 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuğgeneral kılığına giren o haine 8 yıl 9 ay hapis
Abone Olgoogle-news

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada, aralarında dönemin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Salnur'un da bulunduğu 3 sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanığın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları, atılı suçlamaları kabul etmeyerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Salnur'a 8 yıl 9 ay, eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı albay Mehmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Erkan Doğanca'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ergin'in de aralarında bulunduğu tüm sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ise beraat etti.
Mahkeme heyeti ayrıca Ergin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, firari sanık Halit Çintiriz'in dosyasının da ayrılmasına karar verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle