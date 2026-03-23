Tuğçe’nin bitmeyen dramı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 11 Ocak’ta Ahmet Yıldız (30) ile eşi Tuğçe Yıldız (21) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine art arda ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne, karnına ve bileğine isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Ahmet Yıldız ise kaçtı. Tuğçe Yıldız, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bir süre sonra polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

‘YOĞUN BAKIMDA 60’TAN 40 KİLOYA DÜŞTÜM’

Ağır yaralanan ve 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan Tuğçe Yıldız, yaşadıklarını anlattı:

“Geçen sene canıma tak etti ve baba evine gittim. Ama çocuğumuz nedeniyle bir barışma süreci oldu. Olay öncesi kafama darbe aldığım için o anı pek hatırlamıyorum. Tartışma para konusundan çıktı. Kendisi çalışıyordu ama çalıştığı yere borcu olduğu için maaş alamıyordu. Parası yoktu. Benden maaşım yeni yattığı için para istedi. Ben de evin kirası için vermedim. Tartışmanın ardından sabah 05.00 sıralarında evden çıktı. Sabah ablam geldi. Kötü bir rüya gördüğünü söyledi. Kızımın doğum gününü normalde bizim evde yapacaktık, ablamın ısrarıyla onların evinde yapma kararı aldık. Eşyaları alıp ablamlara gittik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede 2 ay 5 günlük bir tedavi süreci geçirdim. Çok zor bir dönemdi. Özellikle kızım açısından çok zordu. Kızım ben yoğun bakımdayken yanıma geldiğinde onun sesini duyup görememek çok zoruma gidiyordu. 60 kiloyla girdiğim hastanede yoğun bakımda 40 kiloya kadar zayıfladım. Ayaklarım tutmuyordu, yürüyemiyordum. Beni yoğun bakımda hem dualar hem de kızım hayata bağladı” diye konuştu.

ŞİDDET NEDENİYLE ERKEN DOĞUM

Eşinden şiddet gördüğünü, hamileyken bile darp edildiği için kızının erken dünyaya geldiğini söyleyen Yıldız, “Kavganın sonucunda hastanelik oldum ve erken doğumla kızım doğdu. ‘Benim minicik kızım hayata tutunduysa ben de tutunabilirim’ dedim. Beni hayata tutan kızım oldu gerçekten. Onun için savaşmam gerekiyordu” dedi.

Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız’la, 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Tuğçe Yıldız, “Ben bu istismar sonunda hamile kaldım. O zaman 14 yaşındaydım. Tehditler vardı. 14 yaşında bir çocuk tehditlerden tabii ki korkar. Çünkü tehditler aileme karşıydı. Her defasında, ‘Annelerimiz abla kardeş. Bizimkiler vurulursa baban cezaevine girer. Baban cezaevine girerse kardeşlerin çok küçük, onlara kim bakacak?’ şeklinde beni korkutuyorlardı. Önce çocuk gelin oldum sonra resmi nikâhımız oldu. Bu olay nedeniyle okulumdan oldum. Okumayı çok isterdim, çocuk gelişim uzmanı olmayı çok isterdim. Ama olmadı. Küçücük yaşta kızımın öğretmeni oldum. Beraber büyüdük.”

‘BİR KERE BİLE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ’

Aldatma iddiasının gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Tuğçe Yıldız, “Kaç kez o beni aldattı. Ev sahibim de şahittir. Kendisi kaç kez kadınlara para yedirip beni bir kere bile hastaneye götürmeyip o kadınları iş yerinden alıp hastaneye götüren biri benim üzerine böyle bir iftirayla yürüyor. Benim küçük bir çocuğum var. Ben böyle olmasını kesinlikle istemem. Çünkü benim adıma atılmış her bir iftira, kızıma da yansıyor. Bütün geleceğinde karşısına çıkacak. Bu iddiayı kabul etmiyorum” dedi.

İstismar sonrası Ahmet Yıldız’ın 18.5 yıl ceza aldığını, tutuklandığını, ancak temyiz süreci nedeniyle cezaevinde kalmadığını belirten Tuğçe Yıldız, “Cezaevinde kalmasını çok isterdim. O zaman bu olay olmazdı. Çok dua ettim. Dualarım vurulmamın karşılığında oldu. Bu duanın karşılığını neredeyse canımla ödüyordum. Çok şükür ayaktayım, kızımın başındayım” ifadelerini kullandı.