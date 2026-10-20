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Tuğçe Güney ile başlayan fuhuş dosyasında 4'üncü dalga: 5 kişi tutuklandı

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#Fuhuş#Antalya#Operasyon
Tuğçe Güney ile başlayan fuhuş dosyasında 4üncü dalga: 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 16:59

Antalya'da 2021'den bu yana sistematik faaliyet gösterdiği öne sürülen fuhuş ağına yönelik operasyonun 4'üncü dalgasında adliyeye çıkarılan 15 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi. Soruşturmada daha önce belediye gençlik merkezi sorumlusu tutuklanmıştı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme’ soruşturması kapsamında 4’üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda K.K., S.Ç., K.S., T.B., A.A., M.E., H.S., T.K., T.Ş., B.G., B.İ., S.E., S.C., Ö.Y. ve D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tuğçe Güney ile başlayan fuhuş dosyasında 4üncü dalga: 5 kişi tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15 şüpheli işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Dosya kapsamında H.S., D.Ö., K.S., M.E., S.E. tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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İLK OPERASYONUN 4. DALGASI

Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklanmıştı. Dosyada, Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Son dalga operasyonun da Tuğçe Güney ile başlatılan soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

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#Fuhuş#Antalya#Operasyon

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